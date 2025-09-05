Non è un’estate particolarmente semplice quella dell’hockey inline italiano, all’interno del quale c’è la vicenda del possibile ripescaggio in serie A degli Snipers TecnoAlt. La possibilità sembra sempre più vicina, nonostante le polemiche dei giorni scorsi, che hanno coinvolto soprattutto gli Asiago Vipers, una delle società più affermate e vincenti del panorama, che ha paventato l’ipotesi di non iscriversi in quanto non vuole un campionato a 12 squadre.

Il pensiero dei veneti sarebbe stato seguito anche da altri club, ma ora la situazione sembra poter rientrare nei ranghi, anche per via della rinuncia all’iscrizione da parte di due club, che porterebbe lo stesso la serie A a 10 e all’interno ci sarebbe anche la Cv Skating. Intanto non ci sono aggiornamenti positivi sul mercato, in quanto l’ipotesi che parlava di un arrivo di un giovane portiere si è spenta. Di sicuro la formazione di Riccardo Valentini si presenterà alla nuova stagione, al di là della categoria, con l’ossatura del gruppo degli scorsi anni, fatta di atleti cresciuti dalle parti del PalaMercuri.

