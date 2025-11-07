Sesta giornata nel campionato nazionale di serie A di hockey in line per gli Snipers TECNOALT che sabato alle ore 19.30 in quel di Forlì saranno impegnati in una difficile trasferta.

I padroni di casa stanno vivendo un periodo difficile e sono penultimi in classifica a 3 punti, sopra solamente ai civitavecchiesi ancora fermi a quota zero. I punti in palio saranno quindi pesanti con entrambe le formazioni che faranno il possibile per mettere "fieno in cascina".

Per i TECNOALT tante le defezioni a roster fra motivi di lavoro, di salute ed altri impegni personali.

«Purtroppo abbiamo avuto alcuni problemi extra-hockey di diversi giocatori - afferma il presidente Valentini - e quindi il roster ha subito alcune defezioni. Ma sono convinto che i giocatori che andranno sapranno farsi valere al meglio. Il campo di Forlì è storicamente ostico per noi e sui campi in cemento facciamo sempre fatica a fare del nostro meglio. Gli avversari, nonostante la posizione in classifica, sono di ottima caratura ed hanno alcuni elementi di esperienza affiancati a validi giovani. Credo che sarà una bella partita, aperta ad ogni risultato».

I convocati: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Alessandro De Fazi, Michelangelo Tranquilli, Elia Tranquilli. Allenatrice: Martina Gavazzi.

