sabato, 8.11.2025
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa venerdì 7 novembre 2025
L’allarme

Crolla il prezzo del grano, settore agricolo sempre più a rischio

Appello lanciato dai produttori locali
L’accusa

«Bene le riparazioni ma i cimiteri sono nel degrado»

Dopo lo sfogo del consigliere Paolacci vengono risistemati i fornetti al Sasso. I residenti segnalano furti al camposanto
movida

Pirgo, appello al confronto dei commercianti

Dopo le chiusure e un’estate difficile gli esercenti sono stanchi e si rivolgono al Pincio
Francesco Baldini
Il lutto

L’ultimo saluto di Cerveteri a Daniela Biscetti

Si è svolto ieri il rito funebre della 45enne morta in un incidente stradale. Lacrime e dolore nella chiesa di S.Maria Maggiore
La mega rissa

Pugni e bastonate nei giardini pubblici, il fuggi fuggi a pochi metri dalla piazza

Il racconto choc a Ladispoli: «Erano in 10 a picchiarsi. Poi si sono dileguati all’arrivo dei carabinieri»
Cronaca

A Tolfa “La prevenzione dei femminicidi. Soggetti che si odiano”

Oggi alle ore 17 presso il Polo Culturale verrà presentato il libro di Giuseppe D’Amore
Cronaca

“La cultura è volo”, dossier presto svelato

Sarà presentato il 18 novembre il progetto con il quale Tarquinia si candida a “Capitale della cultura 2028” con i comuni della Dmo Etruskey
Alessandra Rosati
Cronaca

Designer tarquiniese conquista gli Archiproducts design awards 2025

Riconoscimento internazionale per Dalila Leone premiata per il suo “Tai”, il lavabo in legno e cemento di ispirazione giapponese
Alessandra Rosati
Cronaca

Chiusure notturne sull’autostrada A12: coinvolto il tratto Fregene-Maccarese-Torrimpietra

Dal 9 novembre partiranno i lavori di manutenzione del cavalcavia: gli interventi saranno svolti dalle ore 21 alle ore 6
