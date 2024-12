Parte questo weeekend il campionato nazionale di serie C di hockey in line: al PalaMercuri arriva il Phoenix Palermo che domani alle 11 affronterà anche gli Snipers VR3.

La formazione siciliana sta ripartendo con un nuovo progetto tecnico dopo alcuni anni e avrà molti giovanissimi fra le proprie fila: scontato il pronostico del campo ma per i civitavecchiesi ci sarà comunque modo di spezzare la tensione dell'esordio.

«Non ci nascondiamo - afferma il presidente allenatore Valentini - questa serie C ci sta molto stretta. Con la nostra prima squadra abbiamo un livello tecnico indiscutibilmente più alto e puntiamo a giocarci le nostre chances nella seconda fase. Con la nostra seconda squadra puntiamo invece a divertirci, a far crescere i giovani e alzare il minutaggio di tanti nostri hockeysti in erba».

Snipers TecnoAlt: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli, Ravi Mercuri, Manuel Fabrizi, Michelangelo Tranquilli, Marco Stefani, Bernardo Meconi, Francesco Taglioni, Davide e Daniele Ceccotti.

Snipers VR3: Marco Cuculo, Mattia Padovan, Alessandro De Fazi, Davide Trotta, Marco Garbetta, Samuele D'Angelo, Giampiero Lucantoni, Desirè Capodimonte, Aurora De Fazi, Louise Ciucci.

