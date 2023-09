La Fisr ha reso noti gli organici per il nuovo campionato di serie B, a cui parteciperanno solamente cinque squadre. Tra queste, ovviamente, ci saranno anche gli Snipers TecnoAlt.

Per ovviare al ridotto numero di società iscritte, la federazione ha deciso di inserire un calendario di doppia andata e doppio ritorno, per un totale di 16 partite per squadra.

Le prime quattro accederanno ai playoff.

Nella prima giornata gli Snipers TecnoAlt riposeranno, con l'esordio previsto per il 28 ottobre al PalaMercuri contro il Forlì. Prima trasferta sette giorni dopo a Viareggio.

La regular season si concluderà con le gare del 23 marzo sullo stilmat dei Diavoli Vicenza e del 6 aprile in casa con i Mammuth Roma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA