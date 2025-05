Il grande giorno è arrivato. E' il momento della verità per gli Snipers TecnoAlt che nel weekend al PalaMercuri dovranno giocarsi tutte le proprie carte in chiave promozione.

L'obiettivo dei civitavecchiesi sarà arrivare più in alto in classifica dei Kraken Camaiore, vista l'impossibilità ad essere promossi delle due seconde formazioni (Milano e Asiago), che pur partono favoriti.

«Sarà sicuramente un bel weekend di hockey giocato - afferma il presidente/allenatore Valentini - perchè le quattro squadre presenti al PalaMercuri sono di altissimo livello. Non faremo calcoli: proveremo a vincere le partite e ragioneremo una gara per volta. I nostri avversari sono fortissimi, basti pensare che l'Asiago utilizza in pianta stabile quella che è stata durante l'anno la prima linea della serie A, vincitrice della Coppa Italia e stabilmente in nazionale. Sono ragazzi molto giovani ma fortissimi e contro i quali sarà sfidante giocare. Il nostro obiettivo, ma non la nostra ossessione, è la promozione. Sappiamo che sarà difficilissimo ma dopo un anno di gare di basso livello finalmente arriva un momento sfidante dal punto di vista sportivo. Speriamo che il pubblico ci sostenga numeroso».

Tutti convocati e a disposizione dei coach Valentini-Gavazzi.

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica/Francesca Borgi, Gianmarco Novelli, Ruggero e Bernardo Meconi, Daniele Ceccotti, Luca Tranquilli, Manuel Fabrizi, Marco Stefani, Nicolò Esposito, Alessio Galli, Michelangelo Tranquilli, Francesco Taglioni, Emanuele Scotti,

Il programma della due giorni sarà il seguente:

SABATO 24 MAGGIO

ore 19.30 Asiago Vipers vs Cv Skating

ore 21 Kraken Camaiore vs Hc Milano

DOMENICA 25 MAGGIO

ore 14: finale terzo posto

ore 16: finale primo posto

