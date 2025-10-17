Torna al PalaMercuri il campionato di hockey in line di serie A: alle ore 20 gli Snipers TECNOALT, ancora a secco di punti in classifica, ospitano i temibili Asiago Vipers, una delle formazioni più blasonate del campionato italiano.

Sarà una sfida davvero difficile per i ragazzi di coach Gavazzi: i Vipers sono da tanti anni al vertice del campionato italiano ed hanno un'ossatura di squadra che seppur giovane è molto esperta ed è candidata ad essere la terza incomoda nella lotta scudetto fra Milano e Vicenza.

«Asiago è una squadra fortissima - afferma il presidente Valentini - e con tantissimi anni di esperienza in serie A. Logico quindi che i favoriti della sfida siano loro ma noi venderemo cara la pelle e cercheremo di continuare il percorso di crescita che ci aspettiamo quest'anno dai nostri ragazzi. La strada è lunga e faticosa ma il miglioramento passa da sfide ambiziose come quella di domani. Sono certo che i ragazzi lasceranno tutto sul campo».

I convocati: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Manuel Fabrizi, Michelangelo Tranquilli, Luca ed Elia Tranquilli, Alessandro De Fazi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Marco Stefani, Ruggero e Bernardo Meconi. Allenatrice: Martina Gavazzi.

