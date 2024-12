Doppio impegno in trasferta per gli Snipers TecnoAlt, di scena nel campionato nazionale di serie B.

Alle ore 20 sfida ai Mammuth Roma, formazione ancora ferma a 0 punti e sulla carta il team dal livello più modesto del girone; domani pomeriggio invece alle ore 15 a Lido di Camaiore si giocherà il recupero della gara di campionato contro i Bad Boars Viareggio, inizialmente prevista per il 4 novembre e rinviata per la concomitanza con il Trofeo delle Regioni.

Assente alla doppia sfida il talento 15enne Ruggero Meconi, per motivi di salute.

«Saranno due sfide interessanti - afferma il presidente Valentini - i ragazzi dovranno essere bravi a giocare con intelligenza e cercare di fare il possibile per tornare a Civitavecchia con 6 punti in classifica. Roma è una squadra sulla carta alla portata ma che è sempre ostica, specie fra le mura amiche. Viareggio invece ha una pista in cemento che ci risulta particolarmente indigesta, unito ad un roster di qualità ed un ottimo portiere. Sicuramente tutto il roster avrà possibilità di girare e di far vedere in campo quello che vale, dobbiamo cominciare a muovere la classifica perchè le prestazioni finora non sono mancate ma siamo ancora fermi a 0 punti».

Nel frattempo la formazione femminile, le Sniperine CRT, sarà impegnata nel concentramento di Coppa Italia di Bomporto dove domenica affronterà prima il Ferrara (ore 13.30) e poi il Bomporto (ore 16). La squadra che vincerà entrambi gli incontri si qualificherà alla finale di Coppa Italia.

