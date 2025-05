Appuntamento con le finali tricolore per gli Snipers Pizzeria Red Carpet. I civitavecchiesi della categoria under 18 elite arrivano alle finali nazionali da campioni d'Italia in carica seppur un cammino in stagione regolare non esaltante. I ragazzi guidati da coach Gavazzi sono attesi oggi alle 15.30, in quel di Legnaro, alla sfida contro gli Asiago Vipers e domani alle 14.30 al match contro Empoli. In base ai primi due risultati, si saprà poi il prosieguo nella manifestazione per i pupilli del presidente Valentini.

«Confermarsi non è mai facile - spiega il presidente Valentini - anche perchè alle finali nazionali elite arrivano i migliori prospetti italiani e spesso le squadre sono costruite in collaborazione fra società per avere i migliori talenti a disposizione. Lo scorso anno vincemmo al termine di una serioe di finale esaltante, con semifinale e finale decise al cardiopalma all'overtime. Mi aspetto quindi un'altra finale nel segno dell'equilibrio, dove saranno i dettagli a fare la differenza e la capacità di rimanere lucidi nei momenti più tesi della manifestazione. I nostri ragazzi sono molto bravi, si sono allenati duramente e sono certo che sapranno vivere al meglio quest'esperienza delle finali nazionali».

I presenti:

UNDER 18 Elite: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Emanuele Scotti, Mattia Cesarini, Francesco Taglioni, Manuel Carannante, Emanuel Mendola, Leonardo Pistola, Leandro Galioto, Luis Tuduran, Stefano Travaglione.

Allenatrice: Martina Gavazzi.

Domani in campo, al PalaMercuri di Civitavecchia, anche le Sniperine CRT, per gara 2 della semifinale scudetto. Alle ore 20 seconda sfida alle Devil Girls Vicenza, sconfitte con un netto 4-0 in Veneto nella gara di andata. Capitan Novelli e compagne cercheranno di mettere la finale scudetto al sicuro già in gara 2, sfruttando le proprie maggiori capacità tecniche.

@RIPRODUZIONE RISERVATA