CIVITAVECCHIA – Il Consiglio di Amministrazione della Civitavecchia Servizi Pubblici srl esprime profondo dolore per l’ennesimo femminicidio avvenuto a Civitavecchia.

«Una tragedia che ci colpisce da vicino, nel cuore, perché Teodora, dall’aprile scorso, era divenuta una nostra preziosa operatrice, impegnata presso i Bagni della Ficoncella, nell’ambito dei progetti di pubblica utilità –raccontano dalla municipalizzata – persona stimata e benvoluta anche dai più assidui frequentatori della struttura, dove si era particolarmente distinta per la sua professionalità ed empatia. L’azienda, tutta, la ricorda per le tante occasioni in cui ha offerto il suo prezioso contributo, e desidera ricordarla con particolare riconoscenza per il suo impegno. Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze».