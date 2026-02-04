Terza vittoria nel girone di ritorno per Santa Marinella Basket, che espugna il campo del San Raffaele con una prestazione corale e matura, imponendosi 63-50 e conquistando due punti preziosi. Le tirreniche aprono così il mese nel migliore dei modi, confermando il buon momento di forma nonostante una situazione fisica tutt’altro che semplice.

Coach Precetti deve infatti fare i conti con diversi acciacchi, presentando una formazione inedita e una rotazione ridotta. Nel primo quarto, chiuso in perfetta parità (10-10), le biancorosse pagano inevitabilmente una fase di adattamento. È però solo una questione di minuti: al rientro in campo il S. Marinella alza l’intensità, trovando ritmo e solidità su entrambi i lati del campo.

Il secondo e il terzo periodo risultano decisivi. Con una difesa aggressiva e un attacco efficace, le ospiti piazzano il break che indirizza definitivamente la gara. Il S. Raffaele fatica a reagire e non riesce più a rientrare in partita, lasciando alle tirreniche il controllo del gioco fino alla sirena finale.

Al di là del punteggio, la vittoria assume un valore importante per l’atteggiamento mostrato: un gruppo unito, compatto e consapevole, capace di sopperire alle difficoltà fisiche con concentrazione e spirito di squadra, elementi fondamentali in un campionato che non concede pause.

Santa Marinella tornerà presto sul parquet per un nuovo impegno ravvicinato: turno infrasettimanale venerdì 6 febbraio, al Pala De Angelis, contro Atletico San Lorenzo, con palla a due fissata alle 20:45.

Parziali: 10-10; 6-18; 7-16; 14-19

S. Marinella Basket: Caccamo 12, Del Vecchio 6, Spirito 13, Terenzi n.e., Pennesi 6, Casciani 10, Rateanu 14, Maggi, Zagaroskaia, Bronzolino 2.

All. Precetti – Ass. Colucci.

@RIPRODUZIONE RISERVATA