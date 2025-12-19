Si ferma la corsa di Santa Marinella Basket e arriva la prima sconfitta della stagione per le ragazze di Coach Precetti che sprecano l’occasione e lasciano che il CUS Tor Vergata conquista la vetta della classifica nel match terminato sul 45-39.

Sabato scorso le tirreniche sono scese in campo senza il solito piglio, lasciando che l’importanza della partita ai fini della classifica diventasse un peso difficile da gestire.

Il CUS Tor Vergata gioca la sua partita, senza grandi sprint o cali, guidato dalle realizzazioni di Bolena. Si sapeva che sarebbe stata una partita complessa, equilibrata per tutta la sua durata, e proprio per questo le troppe disattenzioni e gli errori in fase conclusiva risultano fatali per il S. Marinella lasciando alle padrone di casa la possibilità di dire la loro e vincere con uno scarto di sei punti accumulato nei due concitati minuti finali.

Da questa sconfitta si deve ripartire, già dalla partita di oggi, cercando di far vedere una reazione positiva in campo, analizzando gli errori fatti per tornare in campo determinate ad esprimere al meglio l’impegno che contraddistingue questo gruppo.

Stasera la partita con Basket Guidonia, ultimo match prima delle festività natalizie, alle ore 20:45 al Pala De Angelis.

Parziali: 12-10; 12–15; 9-7; 12-7

S. Marinella Basket: Caccamo, Del Vecchio 9, Spirito 11, Terenzi 6, Rogani 8, Rateanu 4, Pennesi 1, Maggi, Casciani n.e., Amorosi n.e., Moretti n.e., Bronzoli n.e.