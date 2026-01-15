Si è chiuso con un successo il girone di andata della Serie C femminile con una preziosa vittoria esterna di Santa Marinella Basket sul difficile campo del Basket Manzao per 60-28. Un vero e proprio scontro di alta classifica per le tirreniche, chiamate ad affrontare una formazione ben organizzata e combattiva.

L’avvio di gara è all’insegna dell’equilibrio: il primo quarto è di studio per entrambe le squadre, con difese attente e ritmi bassi che limitano le realizzazioni. Il punteggio resta contenuto fino all’inizio della seconda frazione, quando Santa Marinella cambia marcia piazzando un break offensivo e difensivo di grande efficacia, che indirizza l’inerzia della partita.

Dopo l’intervallo lungo, il terzo quarto scorre su binari di sostanziale equilibrio sia nel gioco che nel punteggio, ma il tentativo di rimonta della squadra di casa non trova continuità. Nell’ultima frazione le ragazze di coach Precetti tornano a spingere sull’acceleratore, controllano il match e consolidano il largo vantaggio fino al 28-60 finale.

Una prestazione corale positiva per Santa Marinella Basket, che consolida il secondo posto in classifica e si prepara ad affrontare il girone di ritorno con fiducia e rinnovata energia.

Parziali: 5-8; 0-16; 15-14; 8-22

S. Marinella Basket:

Caccamo 16, Del Vecchio 13, Spirito 9, Rogani 1, Rateanu 4, Pennesi 7, Casciani 4, Moretti 6, Terenzi 0, Maggi, Amorosi, Bronzolino.

All. Precetti – Ass. Colucci

