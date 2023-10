Grandissima notizia per il pugilato civitavecchiese. Silvio Branco entrerà a far parte della “Hall of fame” del movimento della boxe italiana. Tra i campioni che saranno premiati in occasione dell'evento che si terrà a Forlì sabato prossimo, ci sarà anche il civitavecchiese, che ha vinto due volte il titolo Wba, oltre al Silver Wbc e al Wbu. L’appuntamento è ideato e organizzato dal quotidiano online BoxeRingWeb, e verranno omaggiati altri campioni iridati come Salvatore Burruni, Alessandro Duran, Stefano Zoff e l’arbitro internazionale Angelo Poletti. Nelle scorse ore ha dato la prestigiosa notizia anche RaiSport, in occasione dell'incontro per il titolo italiano tra Lepei e Sperandio.

