Settimana da incorniciare per l'Ipertecnica Centumcellae Civitavecchia. Dopo l'esordio con vittoria della Serie C di domenica mattina al PalaGalli, i ragazzi dell'Under 14 hanno vinto con il risultato di 21-11 contro i pari età dell'AqVaroma, dominando tutte e quattro le frazioni di gioco con un ottimo gioco corale. Nel pomeriggio la formazione Juniores, anch'essa all'esordio, domina la Roma Fiorillo Academy con uno schiacciante 15-5. Dopo il primo parziale, chiuso 7- 0, i civitavecchiesi continuano a macinare un gioco veloce ed ordinato, gestendo l'incontro fino al termine.

