Campionati fermi questo weekend per quanto riguarda l'hockey in line.

Ma la prima e la seconda squadra senior della Cv Skating saranno comunque in campo per onorare il terzo turno della Coppa Italia, manifestazione unica che unisce le squadre di tutte le categorie e nella quale si entra a scaglioni a seconda della propria categoria.

Per la prima squadra, i TECNOALT, domenica in quel di Asiago doppia sfida agli Asiago Newts (ore 13) e agli Scomed Bomporto (ore 15). Per i TECNOALT è l'esordio nella competizione.

Per la seconda squadra, i Marco Liberati SRL, domenica in quel di Empoli sarà invece il terzo turno dopo le vittorie di Civitavecchia e di Palermo. La doppia sfida è al Riccione (ore 13) e al Camaiore (ore 15).

Le squadre classificate prime nel minigirone passeranno al turno successivo, il quarto.

«La Coppa Italia non è un nostro obiettivo prioritario - afferma il presidente Riccardo Valentini - ma è comunque una buona occasione per dare minutaggio ai nostri giovani e provare nuovi schemi. Il risultato non sarà un'ossessione, l'importante è mettere in campo buone prestazioni e crescere».

I convocati:

Snipers TECNOALT: Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Elia Tranquilli, Alessandro De Fazi, Michelangelo Tranquilli, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni. Allenatrice: Martina Gavazzi.

Snipers Marco Liberati SRL: Giulia Mollica, Riccardo Valentini, Samuele D'Angelo, Mattia e Gloria Padovan, Leonardo Pistola, Luis Tuduran, Marco Garbetta, Leandro Galioto. Allenatore: Riccardo Valentini

@RIPRODUZIONE RISERVATA