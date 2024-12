Appuntamento con la vittoria rimandato per la Flaminia Calcio che nell’anticipo del campionato di serie D girone E giunto alla settima giornata non è andata oltre l’1-1 sul campo degli umbri dello Sporting Trestina. Erano stati proprio i locali a passare in vantaggio nella prima frazione con Lisi intorno al 20esimo, poi nella seconda frazione Malaccari è riuscito a recuperare lo svantaggio. Mister Nofri ha mandato in campo la seguente formazione: De Fazio, Igini, Mariani, Lo Zito, Borgo, Zanchi, Sirbu, Benedetti, Casoli, Alagia, Malaccari. A disposizione Bracaj, Massaccesi,

Falli, Mazzon, Bonifazi, Grassi, Rossi, Mattei, Celentano. Prosegue quindi questo campionato ad “andamento lento” della compagine civitonico dalla quale è lecito attendersi molto di più ed i soli 6 punti ottenuti in queste prime sette giornate sono un bilancio sin troppo “scarno” che mal si coniuga con gli sforzi compiuti in sede estiva dal club civitonico. Da lunedì riparte la preparazione per cercare di curare al meglio ogni aspetto in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 23 ottobre quando la Flaminia riceverà al Madami la visita dell’Orvietana e per l’ennesima volta cercherà di sfatare il tabù casalingo fatto sinora di cinque incontri (compresa la Coppa Italia)

archiviati con 2 sconfitte e 5 pareggi. Dopo il match di ieri e i risultati degli altri anticipi la Flaminia resta sempre in terz’ultima posizione in compagnia proprio dello Sporting Trestina Calcio.