Tantissime soddisfazioni per il team Di Pietro, che ha chiuso la stagione 2024/2025 partecipando a The Best of the Best, la manifestazione di cui abbiamo parlato diffusamente nei giorni scorsi e che si è svolta alla rotonda del parco Martiri delle Foibe all’Uliveto. Un evento davvero speciale, che si è svolto alla presenza di rappresentanze di Messico, Brasile, Gran Bretagna e Marocco, oltre naturalmente alla pattuglia italiana.

Come detto, le cose sono andate molto bene per il team Di Pietro, che ha portato a casa sei vittorie con Giorgia Di Pietro, Nicolas Guida, Cristian Di Pietro, Simone Persichini, Mirko Petretti e Roberto Petretti dominando su tutti i round. Giudicati sorprendenti i pareggi di Carlotta Giansanti, Mario Piccolo e Alessandro Petretti. Sono giunte solamente due sconfitte, con Cristian Serrano e Jacopo Simonante.

«Sono risultati che la dicono molto lunga sul grado di preparazione degli atleti – affermano dal Team Di Pietro – siamo veramente soddisfatti e felici del lavoro che i ragazzi hanno fatto. V derli sorridere ad ogni ripresa non aveva prezzo, perché per noi il messaggio da trasmettere è stato ben altro, ovvero dare l'opportunità a tutti di divertirsi facendo uno sport fatto anche di sacrifici. Ripartiremo a settembre dopo il riposo estivo, più carichi di prima e con molte novità».

