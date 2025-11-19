Il punto sui gironi del campionato di Seconda Categoria dopo la settima di andata e in vista dell’ottavo turno. Nel girone A costa il primato alla Vigor Acquapendente il ko subito per 2-0 sul campo dell’ottimo Grotte Santo Stefano. Vigor superata in classifica dai cugini della Virtus Acquapendente che in casa hanno regolato per 3-0 il fanalino di coda Caprarola. Virtus ora al comando con un punto sulla Vigor, due lunghezze sullo stesso Grotte Santo Stefano e sull’tletico Monte Romano che si è imposto 1-0 nei confronti del Gradoli. Negli altri match della settima di andata successi esteri del Vasanello per 2-1 a Onano, del Piansano corsaro a Marta per 3-0. In casa il Castiglione ha battuto il Proceno per 2-1, il Viterbo Fc si è imposto per 4-1 sulla Robur Tevere e la Csl Soccer ha liquidato con un largo 5-0 il Valentano. Questo il programma della ottava di andata: sabato 22 novembre alle 14,30: Proceno-Grotte Santo Stefano, Gradoli-Virtus Acquapendente, Piansano-Castiglione Calcio, Vigor Acquapendente-Viterbo Fc, Valentano-Atletico Monte Romano, Vasanello-Csl Soccer e Virtus Caprarola-V. Marta. Domenica alle 11 Robur Tevere-Onano Sport. Nel girone B conferma il primato il Fregene con 16 punti dopo la vittoria interna per 2-1 contro la Pol. Oriolo, , segue a 15 la Virtus Trevignano che si è imposta in casa per 1-0 sul Monterosi e a 13 il Real Santa Marinella vittorioso per 2-0 con il Cura Calcio. Per le altre provinciali vittoria interna del Vicus Ronciglione per 3-1 contro l’Evergreen Civitavecchia e netto ko interno del Blera battuto in casa per 3-0 dal Manziana. Il programma completo del prossimo turno si presenta con queste sfide: sabato 22 novembre alle 14,30 Cura Calcio-Sassacci, Pol. Oriolo-Virtus Marina San Nicola. Alle 15 Vis Bracciano-Vicus Ronciglione e alle 18 Monterosi-Real Tolfa. Domenica 23 novembre alle 11 Manziana-Ac Fregene, alle 14 Sporting Real Aurelio-Blera, alle 15 Evergreen Civitavecchia-Real Santa Marinella e alle 15 Kaysra Cerveteri-Virtus Trevignano.