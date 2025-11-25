La situazione nei gironi A e C del campionato di Seconda Categoria dopo i confronti dell’ottava di andata. Girone A che ha riportato in vetta la Vigor Acquapendente vittoriosa con un metto 3-0 sul Viterbo Fc e che ora guida con un punto di vantaggio sulla Virtus Acquapendente bloccata sullo 0-0 nel derby di Gradoli e sempre con un punto sul Grotte Santo Stefano vittorioso a Proceno per 2-0 e sull’Atletico Monte Romano che è passato per 2-1 a Latera contro il Valentano. Nelle altre gare dell’ottava di andata bene il Piansano con il 2-0 interno sul Castiglione e pareggi nelle sfide Vasanello-Csl Soccer terminata 0-0, Virtus Caprarola-Virtus Marta conclusasi sull’1-1 e Robur Tevere-Onano terminata 4-4. Questo il programma della nona di andata: sabato 29 novembre alle ore 14,30 Onano-Vigor, V. Caprarola-Piansano. Alle 14,45 Atletico Monte Romano-Vasanello, Grotte Santo Stefano-Castiglione, Virtus Marta-Gradoli. Alle 15 Virtus Acquapendente-Valentano. Domenica alle 11 Viterbo Fc-Proceno e alle 14,30 Csl Soccer-Robur Tevere. Ammucchiata al comando nel girone C con in testa a 16 punti il quartetto formato da Real Santa Marinella, Fregene, Vicus Ronciglione e Kaysra Cerveteri. Nell’ultimo turno il Real Santa Marinella ha vinto per 1-0 nella trasferta contro l’Evergreen Civitavecchia, il Fregene ha ceduto per 3-1 a Manziana, successo esterno per 4-3 del Vicus Ronciglione sul campo del Vis Bracciano, mentre il Kaysra Cerveteri ha vinto in casa per 2-1 contro il Trevignano. Nelle altre gare pareggio per 2-2 tra Cura Calcio e Sassacci, la Pol. Oriolo ha battuto 1-0 il Virtus Marina San Nicola e vittoria dello Sporting Real Aurelio per 4-3 in casa contro il Blera. Questi i match del prossimo turno: sabato 29 novembre alle 14,30 Fc Sassacci-Evergreen Civitavecchia. Alle 15 Vicus Ronciglione-Pol. Oriolo, Virtus Trevignano-Cura Calcio. Alle 17,30 Real Santa Marinella-Vis Bracciano. Alle 18 Monterosi-Sporting Real Aurelio e alle 18,15 Fregene-Blera. Domenica 30 novembre alle 11 Virtus Marina San Nicola-Manziana e alle 14,30 Real Tolfa-Kaysra Cerveteri.