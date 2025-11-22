CIVITAVECCHIA – Chiusura anticipata dei varchi pedonali del porto di Civitavecchia per tutto il weekend. A disporla è stata un’ordinanza firmata dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Raffaele Latrofa, in vigore da ieri e fino a domani sera. Il provvedimento non cita esplicitamente le tensioni delle ultime settimane, ma il riferimento appare evidente: maxi assembramenti di minorenni tra Forte Michelangelo e varco Fortezza e una rissa, ormai tre sabati fa, che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’ordinanza richiama una nota della Polizia di Frontiera del 19 novembre e motiva la stretta con la necessità di garantire la sicurezza interna allo scalo e il regolare svolgimento delle attività considerate sensibili. Fino a domenica sera, dunque, i varchi pedonali non presidiati – lungoporto Gramsci, Porta Livorno, via Nino Bixio e largo della Pace – chiudono alle 20 e riaprono alle 6. Al varco Fortezza, invece, l’accesso dopo le 20.30 è consentito solo agli aventi titolo, con presidio della PAS; le barriere mobili in prossimità della Fortezza resteranno chiuse nei giorni in questione anche per consentirne la manutenzione.

Una misura temporanea, almeno per questo weekend, ma che segna un giro di vite sulla sicurezza all’interno del porto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA