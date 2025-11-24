TARQUINIA – Più “stelle” nella giunta Sposetti. Il sindaco Francesco Sposetti, confermando i pronostici, ha nominato Roberta Piroli nuova assessora comunale alla Cultura, biblioteca e all’archivio storico, con deleghe anche a Pari opportunità, partecipazione, decentramento e quartieri.

«Sono certo che saprà portare nuova energia e progettualità – afferma il sindaco - Le sue deleghe, dalla Promozione culturale alle pari opportunità, fino al rapporto diretto con i quartieri, – afferma il primo cittadino -, rivestono un ruolo strategico per avvicinare ancora di più l’amministrazione alla comunità”.

«Ringrazio il sindaco Sposetti per la fiducia - dichiara la nuova assessora Piroli -. Lavorerò con impegno per valorizzare il patrimonio culturale di Tarquinia, rafforzare i servizi della biblioteca e dell’archivio storico, e favorire una partecipazione più ampia e inclusiva, prestando attenzione alle esigenze dei quartieri e alle politiche delle pari opportunità”.

