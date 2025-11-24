CIVITAVECCHIA – Civitavecchia è in lutto per la scomparsa di Simone Pampinella, una notizia che ha scosso profondamente l’intera comunità. La città perde non solo un professionista conosciuto e stimato, ma soprattutto una persona capace di lasciare un segno autentico in chiunque avesse avuto modo di incontrarlo. Il noto e storico pizzaiolo del “forbiciaro” al Ghetto, come è conosciuto il locale in tutto il Lazio, è stato stroncato improvvisamente da un malore, una tragedia che ha lasciato tutti increduli.

Simone aveva poco più di quarant’anni e la sua morte improvvisa rappresenta un dolore immenso per i familiari, gli amici e per tutti coloro che negli anni avevano imparato ad apprezzarlo. Lascia la moglie e due figli piccoli, oltre a un terzo in arrivo, ai quali in queste ore sta arrivando l’abbraccio commosso dell’intera città.

Nelle ultime ore i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio, ricordi, fotografie e parole affettuose. In tantissimi — clienti, amici, colleghi e semplici conoscenti — hanno voluto rendere omaggio a un uomo ricordato non soltanto per le sue straordinarie doti di pizzaiolo, ma anche per il suo carattere solare, la sua disponibilità e quel sorriso capace di mettere chiunque a proprio agio.

Il locale del Ghetto, da anni punto di riferimento per chi cercava qualità e convivialità, era diventato grazie a lui un luogo dove la passione per la pizza si univa a un’atmosfera familiare e autentica. Simone, con il suo impegno quotidiano e la sua creatività, aveva contribuito a renderlo una realtà amata e riconosciuta.

La città si stringe ora attorno alla sua famiglia, consapevole di aver perso una persona speciale, un professionista che aveva saputo trasformare il suo lavoro in un gesto di amore verso gli altri e verso Civitavecchia stessa. Il suo ricordo continuerà a vivere nelle storie, nei sorrisi e nei sapori che per anni ha saputo donare.`

