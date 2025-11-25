CIVITAVECCHIA – Brillante operazione della Guardia di Finanza al porto di Civitavecchia, dove nei giorni scorsi è stato intercettato un carico di oltre 500 chilogrammi di cocaina nascosto all’interno di alcuni container provenienti dal Sud America. La droga, abilmente occultata tra merce dichiarata di copertura, avrebbe fruttato sul mercato nero più di 100 milioni di euro.

L’intervento, scattato dopo una serie di controlli mirati sulle merci in transito, è stato possibile grazie all’impiego di scanner doganali di ultima generazione e a un’attività investigativa coordinata che ha coinvolto diverse procure italiane. Gli inquirenti sospettano la regia di organizzazioni criminali internazionali specializzate nel traffico di stupefacenti lungo le rotte commerciali del Mediterraneo.

Si tratta di uno dei sequestri più ingenti registrati negli ultimi anni. Le autorità hanno sottolineato come l’operazione rappresenti un duro colpo ai narcotrafficanti e un segnale concreto dell’impegno quotidiano per contrastare i traffici illeciti e tutelare la sicurezza dei cittadini.