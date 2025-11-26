Social
Elezioni segretario PD, Luciani non ci sta
Marco Rizzo inaugura la sede di Etruria Life

Il coordinatore nazionale Democrazia Sovrana e popolare sabato a Civitavecchia
Pd, non si placano le polemiche: Luciani torna a sparare a zero

Mari (FdI): «Bene il bando di Regione Lazio, i Comuni litoranei si facciano trovare pronti»

Campetti a San Liborio, Grasso (FdI) chiede l’annullamento del bando in autotutela

«Luca Giampieri è il nostro candidato sindaco»

Fratelli d’Italia interviene in maniera decisa: «Nessun nodo da sciogliere»
Il segretario Pacifico: «Si apre una nuova fase per il Pd»

La nuova guida del circolo è chiara: «Guardiamo avanti. Chi porterà idee e iniziative troverà porte aperte. Chi cercherà soltanto l’eco della propria voce troverà un partito diverso da quello che immagina»
Grande partecipazione al convegno sulle ‘’Marocchinate’’

Pd, il giorno dopo è ancora tempesta

Duro sfogo dell’ex segretario Enrico Luciani dopo l’elezione di Patrizio Pacifico: «È stata una partita falsata fin dall’inizio. Abbiamo dato tutto ma la sconfitta è stata amara e la partita truccata»
Daria Geggi
È Patrizio Pacifico il nuovo segretario del Pd

In 104 al voto: un numero che impone una riflessione. Per il delegato allo Sport 74 preferenze, contro le 28 della candidata Annalisa Tomassini
Daria Geggi
