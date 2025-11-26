Amministrazione
mercoledì, 26.11.2025
Home page
Politica
Elezioni segretario PD, ...
Video
Politica
Elezioni segretario PD, Luciani non ci sta
taglio del nastro
Marco Rizzo inaugura la sede di Etruria Life
Il coordinatore nazionale Democrazia Sovrana e popolare sabato a Civitavecchia
redazione web
congresso
Pd, non si placano le polemiche: Luciani torna a sparare a zero
IL VIDEO
redazione web
difesa delle coste
Mari (FdI): «Bene il bando di Regione Lazio, i Comuni litoranei si facciano trovare pronti»
redazione web
consiglio comunale
Campetti a San Liborio, Grasso (FdI) chiede l’annullamento del bando in autotutela
redazione web
CIVITA CASTELLANA
«Luca Giampieri è il nostro candidato sindaco»
Fratelli d’Italia interviene in maniera decisa: «Nessun nodo da sciogliere»
il congresso
Il segretario Pacifico: «Si apre una nuova fase per il Pd»
La nuova guida del circolo è chiara: «Guardiamo avanti. Chi porterà idee e iniziative troverà porte aperte. Chi cercherà soltanto l’eco della propria voce troverà un partito diverso da quello che immagina»
redazione web
fratelli d’italia
Grande partecipazione al convegno sulle ‘’Marocchinate’’
redazione web
il congresso
Pd, il giorno dopo è ancora tempesta
Duro sfogo dell’ex segretario Enrico Luciani dopo l’elezione di Patrizio Pacifico: «È stata una partita falsata fin dall’inizio. Abbiamo dato tutto ma la sconfitta è stata amara e la partita truccata»
Daria Geggi
il congresso
È Patrizio Pacifico il nuovo segretario del Pd
In 104 al voto: un numero che impone una riflessione. Per il delegato allo Sport 74 preferenze, contro le 28 della candidata Annalisa Tomassini
Daria Geggi
Leggi altro