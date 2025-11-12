Il punto dopo la sesta giornata nei gironi del campionato di Seconda Categoria. Nel gruppo A nessuna sorpresa con le larghe vittorie delle compagini di alta classifica.La capolista Vigor Acquapendente ha battuto in casa per 6-0 il Castiglione Calcio, , la Virtus Acquapendente è passata a Marta per 4-1, bene il Gradoli, terzo, che in casa ha vinto per 2-1 con il Csl Soccer, il Grotte Santo Stefano corsaro a Sipicciano con la Robur Tevere per 3-1 e l’ Atletico Monte Romano vittorioso a Caprarola per 2-1. Al sesto posto il Vasanello che batte 3-2 il Viterbo Fc e lo supera in classifica. A completare il turno il pareggio per 0-0 tra Valentano e Onano e il successo casalingo per 2-0 del Piansano su un Proceno in difficoltà. Questi i match del prossimo turno: sabato 15 novembre alle 14,30 Onano-Vasanello. Alle 14,45 Atletico Monte Romano-Gradoli, Grotte Santo Stefano-Pol. Vigor Acquapendente, Virtus Marta-Piansano. Alle 15 Virtus Acquapendente-Virtus Caprarola, alle 15,30 Castiglione Calcio-Proceno. Domenica 16 novembre alle 11 Viterbo Fc-Robur Tevere e alle 14,30 Csl Soccer-Valentano. Nel girone C cambio della guardia al vertice con il Fregene che ha superato il Trevignano. Fregene che ha vinto a Bracciano per 4-1 mentre il Trevignano ha perso 3-2 a Tolfa. Le sei provinciali erano impegnate in tre derby: vittoria del Monterosi in casa contro il Sassacci per 2-0, bene la Pol. Oriolo che in casa si è imposta per 4-0 sul Blera e pareggio per 3-3 nel match tra Cura Calcio e Vicus Ronciglione. In vetta con 13 punti il Fregene davanti al Trevgnano secondo a 12, a seguire l’Evergreen Cvitavecchia a 11 e poi ben sei compagini a 10 punti comprese Monterosi, Oriolo e Vicus Ronciglione. Queste le gare del prossimo fine settimana: sabato alle 14,30 Blera-Manziana e Fc Sassacci-Kayrsa Cerveteri. Alle 15 Vicus Ronciglione-Evergreen Civitavecchia, Virtus Trevignano-Monterosi. Alle 17,30 Real Santa Marinella-Cura Calcio e alle 18,15 Fregene-Pol. Oriolo. Domenica alle 11 Virtus Marina San Nicola-Vis Bracciano e alle 14,30 Real Tolfa-Sporting Aurelio.