Campionato giunto alla quarta giornata di andata. Nel girone A dopo tre successi frena la sua marcia a punteggio pieno la Vigor Acquapendente costretta al pareggio nella trasferta di Piansano dove è finita 1-1 e che è stato raggiunta al comando dal Gradoli vittorioso in casa per 3-1 sul Viterbo Fc. A due punti dalla coppia di testa salgono a 8 la Virtus Acquapendente vincente 2-0 nel match interno contro l’Atletico Monte Romano ed il Grotte Santo Stefano corsaro per 1-0 nella gara giocata a Latera contro il Valentano. Nelle altre quattro gare pareggi per 0-0 in Virtus Marta-Csl Soccer e Caprarola.Onano e vittorie interne del Vasanello per 3-1 sul Castiglione e per 2-1 della Robur Tevere contro il Proceno. Questo il programma al dettaglio per la quinta giornata di andata: sabato alle 14,30 Proceno-Vigor Acquapendente, Onano-Gradoli. Alle 15 Atletico Monte Romano-Virtus Marta, Grotte Santo Stefano-Vasanello, Virtus Acquapendente-Piansano, Castiglione Calcio-Robur Tevere. Domenica alle 11 Viterbo Fc-Valentano e alle 15 Csl Soccer-Virtus Caprarola. Nel girone C si è isolata al comando l’Evergreen Civitavecchia salito a 10 punti dopo la netta vittoria interna per 3-0 contro il Blera e che ha superato il Vicus Ronciglione battuto 4-1 nel derby giocato sul campo del Monterosi. Male le provinciali Cura, Oriolo e Sassacci che hanno perso tutte per 2-0 in casa contro il Fregene e nelle trasferte con il Real Aurelio e la Virtus Trevignano. La quarta di andata si è completata con Vis Bracciano-Manziana 1-3, Kaysa Cerveteri-Virtus Marina San Nicola 3-1 e Real Tolfa-Real Santa Marinella 2-1.Così in campo nelle gare del prossimo fine settimana. Sabato 1° novembre alle 14,30 Blera-Vis Bracciano, Fc Sassacci- Real Tolfa. Alle 15 Vicus Ronciglione-Kaysra Cerveteri, Virtus Trevignano-Sporting Aurelio. Alle 17 Real Santa Marinella-Monterosi Calcio e alle 18,15 Fregene-Evergreen Civitavecchia. Domenica alle 11 Manziana-Pol. Oriolo e alle 11 Virtus Marina San Nicola-Cura Calcio.