Gran match al Tamagnini, dove il Quartiere Campo dell’Oro ospiterà, con fischio d’inizio alle 17.45, la Canottieri Lazio, una delle squadre maggiormente quotate nel girone B di serie C2, attualmente al comando del girone in compagnia del Real Fiumicino. Uno scontro atteso dalle parti del Tamagnini, dove si disputerà il match, perché la formazione di Umberto Di Maio è in un buonissimo momento, come dimostrano le tre vittorie consecutive, ed ha bisogno di togliere punti a qualcuna delle squadre che sono davanti per poter entrare in zona playoff, attualmente lontana un punto per il Qco. In formazione out gli infortunati Cleri e Sarracco, con quest’ultimo che si spera di recuperare per il Grande Impero. Nessun allenamento in settimana per Lipparelli e Dell’Ova, che saranno valutati nel corso della rifinitura. Tiberi sarà a disposizione dal 20 dicembre.

«Siamo a –4 considerando la gara in meno avendo già riposato – afferma mister Umberto Di Maio – sappiamo che affrontiamo una squadra forte, è un’occasione da sfruttare. Loro hanno un blocco che giocava in serie B. Sarà difficile. La dobbiamo giocare come una finale, abbiamo la chance per puntare al secondo posto. In settimana ci siamo preparati bene, vogliamo proseguire la striscia positiva».

Torna a giocare dopo il turno di riposo l’Evergreen, che sarà di scena in trasferta alle 15 sul campo romano del Città Eterna. I gialloblù hanno tre lunghezze di vantaggio nei confronti della zona playout e vogliono tornare a fare punti in trasferta, cosa che manca dalla prima giornata sul campo del Santa Severa.

Sfida casalinga forse abbordabile per l’Atletico, che alle 15 riceverà al San Liborio Stadium il Balduina fanalino di coda del girone. Il quintetto di Fabrizio Nunzi non sta vivendo un momento particolarmente positivo e questo match può essere quello ideale per riprendere a camminare, con primo obiettivo quello di lasciare la zona playout e poi spostarsi dall’altra parte della classifica. Saranno assenti gli squalificati Bonadies, Leone e Leopardi. Quasi sicuramente out Todaro per motivi di lavoro.

«Abbiamo quattro assenze molto importanti – sottolinea il tecnico Fabrizio Nunzi – che incidono ancora di più perché abbiamo una rosa molto risicata. Nell’ottica di ciò, diventa una partita molto difficile. Loro hanno zero punti, ma non mi fido, vogliono ottenere il primo successo. Sono in miglioramento, come dimostra la sconfitta di misura contro la capolista. Per noi è una partita spartiacque, vincendo potremmo avere una settimana tranquilla e recuperare tutti gli effettivi. Ad oggi è la partita più importante. Rimango molto fiducioso, abbiamo una crisi di risultati, ma non di altro. I ragazzi si allenano bene e sono un ottimo gruppo».

Sabato di riposo, invece, per il Santa Severa. Infatti il match contro il District Seven è stato rinviato a mercoledì 17 dicembre alle 21 al Pala De Angelis per indisponibilità dell’impianto di via delle Colonie per questo fine settimana.

