Sport

Scompare la pallanuoto in rosa

Dopo la bruciante sconfitta della Cosernuoto ai playoff di sabato e domenica scorsi validi per la promozione in A2, interviene il presidente Antonio Parisi. «Constatando che le mie validissime atlete della cosiddetta ‘‘vecchia guardia’’ per motivi impellenti di natura familiare e lavorativa stanno accarezzando l’idea di appendere la calottina al chiodo, alla fine di tutto ho preso una decisione che mai e poi mai avrei voluto maturare: porre fine all’avventura della water polo femminile»