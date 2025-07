Anche quest’anno grande successo per “Schiacciamo per Nadia”, la manifestazione giunta alla quinta edizione, organizzata dagli amici di Nadia Mocci, che vogliono omaggiarla al meglio attraverso un torneo che sta diventando sempre più grande e sempre più un appuntamento fisso dell’estate civitavecchiese. Anche quest’anno l’evento si è tenuto ai campi della Beach Arena e sono stati tanti i cittadini ed i curiosi che sono transitati da quelle parti per seguire l’andamento degli incontri, molti dei quali hanno catturato l’attenzione degli appassionati.

A vincere il torneo per la nuova categoria “3 contro 3” sono stati Sofia Giulì, fresca dell’approdo in serie A2, dove giocherà con Marsala, Gianluca Galano, Marco Pandolfi e Luca Silvestrini, tutti personaggi noti del settore maschile. Al secondo posto si sono piazzati Marco Ranalli, Nikita Baglioni e Jenny Rosella, mentre al terzo troviamo una squadra molto legata alla Beach Arena e formata da Cinzia Di Iorio, Gino Malavasi, Stefano Malavasi e Marzia Luccisano.

Invece nel torneo doppio femminile a primeggiare sono state due pallavoliste della 3epc Asp, Federica Belli e Carlotta Donati, che hanno vinto quello che era una specie di “derby” con Veronica Guidozzi e Sara Scarano della Comal Civitavecchia Volley. In terza posizione un’altra rossoblù, Claudia Cammilletti, con Giorgia Mancini. Chiudendo con il torneo riservato alle coppie maschile, l’ambito trofeo è andato a Daniele Pandolfi e Luca Di Cristofaro, che in finale hanno sconfitto Marco Pandolfi e Gianluca Galano, che non sono riusciti a bissare l’affermazione del torneo “3 contro 3”. Bronzo per Francesco Capparella e Stefano Zeppilli, che tornano a farsi notare nei tornei estivi in città. Miglior giocatore Marco Pandolfi, miglior giocatrice Federica Belli.

«Manifestazione sentita come tutti gli anni, le emozioni sono sempre più grandi – affermano sentitamente gli organizzatori di Schiacciamo per Nadia – ringraziamo il nostro main sponsor Conad che ogni ci consente di organizzare una manifestazione simile. Lo staff della Beach Arena per la consueta disponibilità e tutti i partecipanti del torneo per aver reso questi giorni all'insegna della sana competizione una cornice fantastica per il beach volley locale».

