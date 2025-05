“Schiacciamo per Nadia” si amplia. L’ormai classica manifestazione, giunta alla quinta edizione, per ricordare Nadia Mocci avrà una durata maggiore rispetto alle scorse estati. Questo l’annuncio giunto nelle scorse ore dal comitato organizzatore dell’evento che si terrà, come sempre, alla Beach Arena nei pressi della Marina. «Anche questo anno ci riuniremo – affermano dall’organizzazione – a sorpresa, in 4 giornate all'insegna del divertimento, della solidarietà e dell'allegria in memoria della nostra Nadia. Questa volta si inizierà con una nuova metodologia, provando ad inserire anche il 3x3 che in tantissimi ci avete richiesto. Si partirà di giovedì 24 luglio, dalle ore 18, proprio con il 3x3 misto, per poi passare il sabato e parte della domenica ad incontri 2x2 maschili e femminili. Il nostro programma prevede: giovedì 24 luglio l’inizio gare di qualificazione 3x3. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 4 giocatori (almeno una donna in campo) ed un massimo di 5. Sabato 26 luglio, come da tradizione, inizierà un torneo 2x2 femminile e 2x2 maschile con un massimo di 12 coppie per ciascuna categoria». Quindi, con la stagione della pallavolo indoor che si prepara alla sua conclusione, è tempo di cominciare a pensare alle numerose manifestazioni che solitamente interessano il movimento pallavolistico locale, e non solo, sulla sabbia.

