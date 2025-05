SANTA MARINELLA – Quella di oggi è stata una splendida giornata di sport. Alla presenza del sindaco di Citta Metropolitana Roberto Gualtieri, è stato inaugurato il nuovo Palazzetto dello Sport che, nei mesi scorsi, è stato oggetto di importanti interventi di restyling. E’ stato anche il giorno in cui il primo cittadino della Capitale, ha annunciato un nuovo contributo per terminare i lavori della piscina comunale.

La cerimonia si è svolta nel pomeriggio alla presenza del sindaco Pietro Tidei, del suo collega di Roma Gualtieri, del presidente della commissione consigliare dello sport Luciano Crea, della consigliera regionale Marietta Tidei, di numerose rappresentanze delle forze dell’ordine, e dei dirigenti delle società sportive cittadine.

Praticamente, è stata battezzata la “Città dello sport”, come ha tenuto ad affermare il sindaco Gualtieri, che ha anche riferito che Santa Marinella è stata la città che ha avuto più contributi tra i Comuni della Provincia.

Attraverso un video proposto dal Comune, sono state riportate notizie che riguardavano sia la ristrutturazione del Palazzetto che la realizzazione della nuova piscina comunale.

Questo importante intervento di riqualificazione, reso possibile da un finanziamento del Pnrr per la rigenerazione urbana, di 1.5milioni di euro, ha comportato significative opere di messa in sicurezza, miglioramento dell'accessibilità per i disabili e un notevole efficientamento energetico.

Ora il palazzetto vanta un parquet di 1.100 metri quadrati, omologato per campionati di Serie A, interamente riscaldato a pavimento e conforme alle normative della Lega Nazionale Basket e Pallavolo. È stato inoltre installato un impianto a pompa di calore altamente efficiente per il riscaldamento d’ambiente e la produzione di acqua calda.

Gli spazi interni sono stati ampliati e rinnovati, includendo oltre 350 metri quadrati di spogliatoi, servizi, infermerie e tutte le strutture di supporto necessarie al funzionamento della struttura. Un ulteriore finanziamento dal credito sportivo permetterà di completare l'efficientamento energetico con la produzione di energia rinnovabile.

Saranno installati oltre 80 kilowatt di energia pulita, rendendo il palazzetto autosufficiente, eliminando completamente le fonti di produzione fossile.

“Santa Marinella dispone ora di una struttura all'avanguardia che può ospitare gare anche di Serie A sia nella pallavolo che nel basket – ha detto il sindaco Tidei - ma anche di ginnastica artistica. Lo scorso weekend ha ospitato le finali regionali di pallavolo con la partecipazione di 1.900 atleti”.

I due sindaci, si sono poi recati nel cantiere dove sono in corso i lavori per la realizzazione dell’impianto natatorio.

L'opera è prossima al completamento della prima parte, realizzata grazie a un finanziamento del Credito Sportivo al Comune per circa 1.160mila euro.

Proseguirà con i lavori per il completamento dell'impianto, per un importo complessivo di 2.920mila euro, fondi destinati all'impiantistica sportiva della Citta Metropolitana.

“Santa Marinella ha la più grande città dello sport dopo Roma – ha detto il sindaco Gualtieri – mi complimento con il sindaco Tidei che nel corso di questi sette anni da primo cittadino ha riportato in vita lo Stadio di calcio, il campo di rugby, la piscina comunale e il palazzetto dello sport.

Io sono sempre stato favorevole alla destinazione di risorse per l’impiantistica sportiva e quando vedo questo splendido palazzetto, lo stadio di calcio e a breve la piscina comunale, non posso che essere felice”.

Anche l’assessora allo sport Marina Ferullo ha voluto esternare la sua soddisfazione per essere riuscita, insieme ai colleghi di maggioranza e al sindaco Tidei, a creare la Città dello Sport “che – ha detto – porta tanto turismo sportivo e questo è un segnale importante per Santa Marinella”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA