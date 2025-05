LADISPOLI – Bimbo con la meningite batterica. Un caso riscontrato in una scuola ed è scattata subito la profilassi sui compagni di classe, poi altre tre coinvolte in una gita, le maestre e il personale non docente, in tutto una sessantina tra adulti e bambini. L'allarme è stato lanciato da una circolare dell’Asl di Rm4 inviata alla dirigenza scolastica (che a sua volta ha scritto subito alle famiglie e alla mensa) dopo il ricovero dell’alunno di 9 anni di terza elementare nella terapia intensiva del Bambino Gesù di Palidoro (ieri il trasferimento a Roma nel reparto di malattie infettive). La notizia confortante intanto è che il piccolo sarebbe in buone condizioni. L’ultimo giorno di frequenza dell’alunno risulta venerdì 23 maggio. «Dall’indagine epidemiologica sul caso – è la comunicazione dell’Asl alla scuola – sono stati individuati come contatti stretti coloro che hanno avuto contatti dal 12 maggio al 23 dello stesso mese. Perciò i compagni di classe e gli insegnanti, anche quelli delle altre due classi coinvolti nella gita e i collaboratori scolastici». Le persone in questione dovranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale e pediatria di libera scelta. «È raccomandata – prosegue la circolare dell’azienda sanitaria - la sorveglianza sanitaria nei 7-10 giorni successivi all’ultimo contatto con il caso. Inoltre, qualora dovessero insorgere sintomi tipici, quali febbre alta, cefalea, vomito e rigidità nucale, si raccomanda di recarsi direttamente in ospedale». Interviene anche il comune di Ladispoli. «In riferimento al caso di meningite segnalato all’interno di un istituto scolastico del nostro territorio – dice Margherita Frappa, assessore alle Politiche scolastiche -, si informa la cittadinanza che sin dal primo momento sono state attivate, in stretta sinergia con la dirigente scolastica, tutte le procedure previste dai protocolli sanitari dell’Asl. Grazie alla tempestiva comunicazione da parte della scuola, l’Asl ha immediatamente avviato gli accertamenti e le misure necessarie per garantire la tutela della salute pubblica, in particolare della comunità scolastica interessata». A breve si procederà con le vaccinazioni. «Desidero rassicurare le famiglie, gli studenti e il personale – aggiunge Frappa - la situazione è estremamente controllata e monitorata dalle autorità sanitarie competenti. Al momento non sussistono motivi di allarme o preoccupazione. Si rinnova l’invito a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, evitando la diffusione di informazioni non verificate che possano generare inutili timori. L’amministrazione comunale continuerà a seguire l’evolversi della situazione con la massima attenzione, mantenendo il costante dialogo con la scuola e con l’Asl per garantire la piena sicurezza della comunità scolastica».

