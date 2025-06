Ancora una notizia speciale per Lorenzo Scateni. Il giovanissimo portiere civitavecchiese ha ricevuto un’altra chiamata dalla Nazionale, per un collegiale della selezione dei nati 2009, guidata dal tecnico Daniele Cianfriglia e dal coordinatore tecnico Riccardo Tempestini. Gli azzurrini si ritroveranno dal 10 al 19 giugno a Frosinone per una serie di allenamenti propedeutici per gli Europei di categoria, in programma a Manisa, in Turchia, dal 7 al 13 luglio, curiosamente la stessa città dove, lo scorso anno, Lucrezia Puppi andò a disputare i Mondiali U16. Un’altra notizia sensazionale per la calottina rossa in forza alla Lazio, che spera di poter proseguire il suo continuo percorso di crescita. Scateni sarà al collegiale assieme ai suoi compagni di squadra Leonardo Nicolia e Francesco Corelli. La società biancoceleste ha già fatto i migliori auguri per questa spedizione ai suoi giovani prospetti del settore giovanile. Per Scateni l’emozione sarà davvero alta, anche perché è un nato 2011, quindi due anni sotto rispetto ad alcuni compagni che prenderanno parte al collegiale, un dato non da poco per un portiere che ha già bruciato delle tappe e che non è affatto intenzionato a fermarsi.

