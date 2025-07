Grande ritorno sul gradino più alto del podio per Alessandra Saracino, uno dei volti più conosciuti del body building locale. Dopo aver scaldato i motori con un terzo posto nella categoria Bikini Master +40 al Flex Weekend a Milano, gara che si era disputata lo scorso 28 giugno, la culturista civitavecchiese è volata a Lisbona alla conquista del primo posto. E l’oro è stato portato a casa nella categoria Bikini Master +45 all’ Olympia Amateur Portugal, prestigioso show europeo che si svolge nella splendida location dello storico Casinò di Estoril. Questa è l’ennesima conferma per la civitavecchiese, sempre egregiamente preparata dal coach Giuseppe Romano, che ci dimostra che l’età a volte è solo un numero. Un risultato che fa tornare Saracino, che è legata anche al mondo degli sport acquatici con i Nuotatori Civitavecchiesi, sulla mappa del movimento nazionale e non solo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA