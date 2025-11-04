Santa Severa-Valentia, ci si riprova. Dopo la sospensione dell’incontro dell’andata del primo turno della Coppa Lazio di serie C2, si torna a giocare al Pala De Angelis. L’incontro con i romani andrà in scena di mercoledì sera alle 21. La sfida si sarebbe dovuta giocare una settimana fa, ma un problema occorso al portiere dei capitolini, aveva convinto arbitro e squadre a non proseguire ed a posticipare la gara, cosa che costringerà la formazione santamarinellese ad un tour de force, perché la settimana prossima ci sarà già la gara di ritorno in casa degli avversari. Il Santa Severa arriva in campo con un po’ di rammarico dopo il mancato successo nel derby contro l’Atletico, dove i neroverdi sono stati più di una volta in vantaggio, ma non sono riusciti ad indirizzare l’incontro.

«Arriviamo a questa partita con la voglia di fare bene – afferma mister David Dell’Università - e aggiudicarci la prima gara contro il Valentia, purtroppo dopo la partita di sabato perdiamo sia Cesarini che Passa per infortunio, ma sono sicuro che chi scenderà in campo darà il 100%».

@RIPRODUZIONE RISERVATA