Il Santa Severa Futsal lotta con orgoglio ma deve arrendersi alla Valentia per 5-3 nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia di serie C2, recupero della sfida rinviata la scorsa settimana e disputata al Pala De Angelis. I neroverdi di David Dell’Università, reduci dal pareggio nel derby con l’Atletico, partono fortissimo e al 2’ trovano il vantaggio con Fantozzi.

La risposta dei capitolini però è immediata: al 3’ arriva l’1-1, poi al 9’ e al 24’ la Valentia allunga fino all’1-3. Il Santa costruisce molto in transizione ma spreca troppo, con Gaone clamorosamente vicino al gol. Nella ripresa gli ospiti segnano ancora al 3’ (1-4), ma la reazione dei santamarinellesi è di carattere: De Paolis all’11’ e Savino al 16’ riportano la squadra sul 3-4. Nel finale la Valentia chiude i conti al 27’ (3-5), ma il Santa mostra grande cuore e determinazione. Ritorno martedì prossimo a Roma.

«Mi prendo la reazione del secondo tempo – dichiara l’allenatore David Dell’Università - siamo una squadra viva e i ragazzi lo dimostrano, peccato perché malgrado le tante assenze nel secondo tempo l'avevamo ripresa. Martedì prossimo però andremo a giocarcela. Volevo fare i complimenti a Chiesa e Tersigni che col Valentia hanno esordito e hanno dimostrato di poter stare in questa categoria».

@RIPRODUZIONE RISERVATA