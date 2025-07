Il Santa Severa è in pieno movimento per il mercato in entrata. Come già detto più volte, l’obiettivo della dirigenza è quello di riscattare le delusioni degli ultimi anni, che hanno fatto scivolare i santamarinellesi nel campionato di serie C2, che si preannuncia molto combattuto, con tante sfide nel raggio di pochi chilometri che aggiungeranno tanta attenzione al torneo. E proprio per questo motivo i neroverdi hanno annunciato quattro nuovi giocatori che entrano a far parte del roster di David Dell’Università. Il nome più conosciuto è soprattutto quello di Mattia Trombetta, che torna in squadra dopo aver fatto parte dell’Atletico Civitavecchia. Si tratta di un giocatore molto navigato, che saprà dare tanta esperienza in più anche nello spogliatoio.

Fatta anche per Daniele Passa. «Questa società rappresenta per me una nuova sfida – dichiara Passa – voglio ringraziare la dirigenza per la fiducia riposta in me. Arrivo con tanta voglia di lavorare e di mettermi in gioco per contribuire al successo della squadra».

Ingresso anche per Roberto Lampis. «Ho tanta voglia di mettermi in gioco – afferma Lampis – e di dare il mio contributo. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e di ritrovare i miei amici Appetecchi e Trombetta. Ci impegneremo insieme per un’ottima stagione».

Giocherà al Santa Severa anche Luca Amato, prodotto del vivaio del Civitavecchia Calcio e poi passato per Futsal Academy e Atletico Santa Marinella. «Ringrazio il mister e il direttore sportivo per avermi voluto – sottolinea Amato – spero di ripagare la fiducia facendo una buona stagione. Uno dei fattori che mi ha spinto ad accettare è il nuovo palazzetto dello sport».

