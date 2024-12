Responso negativo per la Futsal Academy, festeggia invece il Santa Severa nel derby del campionato di serie C1. Al Pala De Angelis di Santa Marinella i nerazzurri hanno perso per 4-3 contro i ragazzi allenati da Vincenzo Di Gabriele, che si riscattano dopo una partenza di stagione per nulla piacevole. I primi due minuti sono esplosivi: Mondelli sblocca subito il risultato con un bel tiro da fuori, ma i neroverdi rimontano grazie a Morra e Maggi, che alla fine sarà l’eroe di giornata con la sua tripletta. Nella seconda parte del primo tempo pareggio nerazzurro con Moretti, prima del nuovo acuto dei padroni di casa. Nella ripresa la squadra di Umberto Di Maio fa fatica ad alzare il baricentro e creare occasioni in attacco, ma all'improvviso trova il pareggio con Mondelli. La Futsal, però, si carica di falli e quindi concede due tiri liberi ai padroni di casa che, con uno di questi, riescono a trovare il gol della vittoria. Con questa sconfitta la Futsal Academy scivola al quarto posto in classifica, mentre, come detto, il Santa Severa riesce un po’ a risalire la china in vista di altri scenari di classifica che gli competono di sicuro maggiormente.

«Non è stata una partita bella - afferma mister Umberto Di Maio - potevamo fare di più. Loro hanno fatto sei tiri, segnando quattro reti. Ma non è una sconfitta che ci complica la vita, ripartiremo pronti più di prima».

