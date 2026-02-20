Tre squadre locali scenderanno in campo per il sabato di serie C2. L’unica a giocare in casa sarà il Santa Severa, che alle 15 riceve al Pala De Angelis la Virtus Monterosi, che farà due volte visita in zona nel giro di pochi giorni, visto che mercoledì ci sarà il recupero con l’Atletico. Nel girone di ritorno il quintetto di David Dell’Università ha raccolto solo i tre punti ottenuti contro il Città Eterna in cinque partite e sta iniziando vedersi allontanare le dirette concorrenti, con il rischio di finire fuori dal recinto degli otto punti. Per i neroverdi ora due impegni complicati, prima degli scontri salvezza con Ronciglione e District Seven. Rispetto a sabato scorso recuperati Lavalle e Trombetta.

«Per noi ogni partita diventa una finale da qui in avanti – dichiara mister David Dell’Università - dobbiamo fare punti e pensare una partita alla volta, loro sono forti, ma ce la giocheremo».

L’Evergreen continua a dare l’inseguimento ai playoff, attualmente distanti solo due punti, anche se ci sono degli asterischi da andare a sanare. Ma la squadra diretta da Fabrizio Fattori giocherà alle 15 sul campo del Balduina fanalino di coda. Un match che potrebbe dare manforte al percorso dei civitavecchiesi, che devono prestare molta attenzione ad una gara dove le motivazioni e la concentrazione avranno un ruolo di primo piano. Peserà l’assenza dello squalificato Mori.

«Non dobbiamo assolutamente sottovalutare questo match - dichiara il ds Giancarlo Miri - sarà molto difficile, loro ci vorranno mettere in difficoltà. Dobbiamo proseguire sulla scia dei successi precedenti, risultati importanti e meritati. Servirà la concentrazione massima, ma non ho dubbi, il gruppo è importante e lo sta dimostrando match dopo match. I risultati raggiunti sono stati meritati e ottenuti con impegno, sacrificio e lavoro, partendo dalla società, allo staff, fino a mister Fattori che quotidianamente è vicino a questi ragazzi. Chi scenderà in campo farà una grande partita e vogliamo vincere anche per Luca Mori».

Scontro tra avversarie che vogliono evitare i playout per l’Atletico, che alle 17 sarà in provincia di Viterbo per vedersela con il Ronciglione. Il successo ottenuto contro il Santa Severa ha dimostrato che la formazione diretta da Fabrizio Nunzi ha le qualità per vivere un finale di stagione senza oppressioni in ottica salvezza. I prossimi match saranno importanti anche per capire che tipo di supporto potranno dare i giovani. L’idea potrebbe essere quella di lanciare un progetto dedicato alla linea verde in prima squadra per la prossima stagione, si spera, di C2, dopo annate dove gli “instant team” fatti di giocatori esperti non hanno dato i risultati sperati. Dubbi di formazione: in settimana il virus influenzale che circola in città ha colpito diversi giocatori.

«Sarà uno scontro diretto molto importante – spiega mister Fabrizio Nunzi – anche se noi abbiamo due partite in meno. Sono abbastanza fiducioso dopo i buoni segnali visti col Santa Severa. Non so ancora quale formazione schiererò».

Niente gara per il Quartiere Campo dell’Oro, che riposa e rischia di vedersi superata al secondo posto dalla Canottieri Lazio, che ospita il Corchiano.

