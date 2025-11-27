Serata di Coppa Lazio agrodolce per le formazioni locali di C2. Da una parte il Santa Severa Futsal, che sbanca il Pala De Angelis con una prestazione solida e convincente; dall’altra il Quartiere Campo dell’Oro, costretto invece alla rimonta dopo il 3-1 incassato sul campo del CMC Montecitorio.

La squadra di Davide Dell’Università parte con il piede giusto nell’andata dei sedicesimi imponendo ritmo e qualità sin dall’avvio. Al 10’ i neroverdi colpiscono in contropiede con Cesarini, freddo nel finalizzare una ripartenza fulminea. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio di Fantozzi, che incrocia di precisione battendo il portiere capitolino.

Il Santa Severa continua a spingere e al 26’ trova anche il tris grazie a Lavalle, rapido a ribadire in rete una respinta corta della difesa ospite. Nella ripresa la Virtus prova a rientrare e al 12’ accorcia con una punizione all’incrocio, ma il risultato non cambia più: i padroni di casa amministrano con ordine e mettono in cassaforte un successo prezioso in vista del ritorno.

«Nel secondo tempo potevamo uscire meglio dalla loro pressione – commenta mister Dell’Università – ma avevamo speso molto nei primi 30 minuti. Andremo a giocarci la qualificazione senza pensare troppo al risultato dell’andata». Ancora da stabilire la data del ritorno, in quanto per il 10 dicembre il Santa Severa ha programmato il recupero di campionato con il District Seven.

Prova dai due volti, invece, per il Quartiere Campo dell’Oro, uscito sconfitto per 3-1 a Roma contro il CMC Montecitorio. I gialloverdi di Umberto Di Maio giocano un primo tempo ordinato e trovano anche il gol dell’1-1 con Trappolini, bravo a riportare equilibrio dopo il vantaggio locale.

Nella ripresa, però, il CMC alza il ritmo e costringe Bellumori e compagni a una fase difensiva più complessa. Due disattenzioni nella propria metà campo costano caro al QCO, che subisce altre due reti e chiude con un passivo che lascia rammarico, soprattutto per il terzo gol incassato a poco più di un minuto dalla sirena.

«Abbiamo fatto un buon primo tempo – afferma Di Maio – mentre la ripresa non mi è piaciuta. Abbiamo regalato due gol, in particolare il terzo che pesa in ottica ritorno. Possiamo ribaltarla, ma servirà un altro atteggiamento. In campionato, con questa ripresa, saremmo tornati a casa senza punti». Tra due settimane, al Tamagnini, il Campo dell’Oro proverà a ribaltare la situazione.

