PHOTO
CIVITAVECCHIA – Salgono a quattro gli indagati per quanto riguarda la morte dell'ottantenne al pronto soccorso, dove si era presentato per ben due volte nel giro di poche ore, per un problema legato a un'emorragia successiva a un intervento odontoiatrico al quale l'anziano si era sottoposto in uno studio privato.
Nel registro degli indagati sono finiti i nomi di due dentisti, che si aggiungono a quelli dei due medici di pronto soccorso, in servizio all'atto di ciascun accesso da parte dell'uomo al San Paolo.
Il pm Alessandro Gentile a quanto pare sarebbe intenzionato ad andare fino in fondo per fare luce sulla vicenda. I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia stanno indagando a trecentosessanta gradi, cercando di mettere insieme i pezzi del mosaico, in attesa dei riscontri medico-legali.
Fari puntati sulla prestazione odontoiatrica dispensata all'anziano, sulle procedure adottate e sugli strumenti utilizzati.
©RIPRODUZIONE RISERVATA