CIVITAVECCHIA – Nordafricani contro italiani. E il sangue che scorre sull'asfalto, mentre le sirene della Polizia rompono il silenzio della notte e inducono la folla a disperdersi in fretta. Una scena violenta, che riporta alla mente episodi analoghi avvenuti non molto tempo fa nella zona del Pirgo, quando un’altra rissa scoppiò all’improvviso lasciando dietro di sé paura e sconcerto tra i presenti.

Questa volta, al centro della città, a pochi passi dalla Cattedrale, si è assistito a un vero e proprio scontro fisico: botte da orbi tra italiani e stranieri, con alcuni dei partecipanti che avrebbero utilizzato perfino le cinghie dei pantaloni come armi improvvisate. Urla, spintoni, calci e colpi dati alla cieca, in una manciata di minuti che hanno trasformato la zona in un teatro di violenza incontrollata.

All’alba, quando tutto sembrava già tornato alla normalità, sono stati i residenti a notare il sangue sull’asfalto, ancora ben visibile nonostante la pioggia della notte. Un dettaglio che ha immediatamente fatto comprendere la gravità dell’accaduto e che ha alimentato, tra gli abitanti del quartiere, un diffuso senso di preoccupazione. Molti di loro, ormai abituati a scene del genere, raccontano di come sia diventato sempre più difficile vivere serenamente il centro cittadino nelle ore notturne.

Civitavecchia, dopo una certa ora, soprattutto nei fine settimana, si trasforma in un luogo meno sicuro: un territorio lasciato nelle mani di gruppi di giovani sempre più aggressivi, pronti a innescare tensioni per futili motivi e a sfogare la propria rabbia senza controllo. Un clima che scoraggia le famiglie, che preferiscono restare a casa piuttosto che rischiare di ritrovarsi coinvolte in situazioni potenzialmente pericolose anche solo durante una semplice passeggiata.

