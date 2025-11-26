CIVITAVECCHIA – Si è svegliata tutta imbiancata Civitavecchia questa mattina. Una forte grandinata, intensa ed improvvisa, infatti, si è abbattuta sulla città poco dopo le 6. Molti cittadini, affacciandosi alle finestre ancora assonnati, si sono trovati davanti a uno spettacolo inatteso: strade, tetti e marciapiedi ricoperti da una distesa bianca.

Il fenomeno ha interessato in particolare l’asse costiero tra Civitavecchia e Santa Marinella ed è dovuto ad una nuova irruzione di aria fredda in ingresso sul Mediterraneo. Il contrasto con le temperature miti dei mari ha innescato instabilità e precipitazioni violente, destinate – secondo le previsioni – a insistere sul Centro-Sud almeno fino a venerdì.

Seppur di breve durata, la grandinata ha lasciato il segno: qualche rallentamento alla viabilità nelle prime ore del mattino e soprattutto un’ondata di stupore. Le immagini della città imbiancata hanno invaso i social nel giro di pochi minuti, diventando il “tema del giorno” e suscitando commenti divertiti, preoccupati o semplicemente increduli.