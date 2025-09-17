Si apre con entusiasmo e grandi aspettative la stagione agonistica 2025-2026 della Santa Marinella Volley 2000, società che da anni rappresenta un punto di riferimento per la formazione sportiva dei giovani nel territorio. Fondata con l'obiettivo di avvicinare bambini, bambine e adolescenti alla pallavolo, la Santa Marinella Volley 2000 non è soltanto una società sportiva: è una vera e propria scuola di vita, dove i ragazzi imparano non solo a giocare, ma anche a crescere insieme, nel rispetto, nella collaborazione e nella lealtà. Valori che la società ha sempre messo al centro del proprio progetto educativo e sportivo.

«Non si tratta solo di vincere le partite, ma di costruire persone - commenta il presidente Sergio Civico - la pallavolo è un gioco di squadra, e ogni allenamento è un’occasione per imparare a fidarsi degli altri, a sostenersi nei momenti difficili e a gioire insieme per i traguardi raggiunti».

Il nuovo impianto sportivo rappresenta un salto di qualità importante: dotato di spazi moderni, attrezzature all'avanguardia e tribune capaci di accogliere un pubblico sempre più numeroso, il palazzetto sarà il cuore pulsante della vita sportiva cittadina. E proprio qui avranno luogo allenamenti, partite di campionato e momenti di festa che coinvolgeranno tutta la comunità.

«La società Santa Marinella Volley 2000 - si legge nel comunicato - nel rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Santa Marinella e al Sindaco Pietro Tidei per aver concesso la disponibilità dell’impianto, dimostrando grande attenzione verso lo sport giovanile e verso realtà che, come la nostra, operano quotidianamente per la crescita dei ragazzi attraverso lo sport, invita tutti i giovani e le famiglie a conoscere da vicino il mondo della pallavolo. I corsi sono aperti a partire dai 6 anni in su, con programmi differenziati per fasce d’età e livelli di preparazione».

