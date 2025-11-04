Buona la prima per le ragazze di Santa Marinella Basket che con un punteggio di 69-49 hanno superato nella prima domenica di campionato della Serie C femminile Esquilino Basketball.

Nella bellissima cornice del Pala De Angelis, le ragazze di Coach Precetti sono scese in campo motivate più che mai a dare il meglio per l’esordio stagionale, partendo dai punti di riferimento che da sempre caratterizzano lo spirito rossoblù: difesa, velocità e gioco di squadra.

Partono subito forte le padrone di casa, con una difesa alta e pressante, che permette di prendere un vantaggio di 9 punti alla fine del quarto (20-11). Non sono disposte però a lasciar andare il match le romane, che prendono le misure e si mantengono in partita con ottime percentuali di realizzazione dall’arco dei 3 punti, rimanendo alla stessa distanza all’intervallo lungo (36-25). Il terzo quarto delle locali non è dei migliori, infatti, nonostante la corsa e la buona circolazione di palla, lasciano spazio alle realizzazioni offensive dell’Esquilino con qualche disattenzione di troppo, mantenendo sostanzialmente invariato il distacco (51–39). Arriva nel tempo conclusivo lo strappo delle tirreniche che serrano i ranghi in difesa e chiudono l'ultimo quarto raggiungendo sul tabellone del punteggio finale il massimo vantaggio.

«Una prima prova che ha visto entrare in campo tutte le ragazze – affermano dal club rossoblù – con tanti quintetti diversi, che hanno espresso una buona pallacanestro, tra nuove collaborazioni e vecchie sinergie. La squadra non è ancora al completo a causa di qualche infortunio, e sicuramente sono tanti gli spunti di riflessione per il Coach e per tutto lo staff da portare in palestra per migliorare. Ma rompere il ghiaccio non è mai facile e le ragazze sono state brave a portare a casa una bella vittoria contro una squadra giovane e con carattere».

Non è stata la vittoria delle ragazze l’unica gioia della domenica, perché prima del match di serie C, sono andati in campo per il Torneo Patrizia Cassarino i bambini e le bambine del minibasket di casa S. Marinella e delle società del territorio che hanno partecipato all’evento: Basket S. Michele Cerveteri, del Basket Dinamo Ladispoli e della Cestistica Civitavecchia.

L’emozione del ritorno al palazzetto, già grande per tutta Santa Marinella Basket, è diventata doppia, vedendo sugli spalti e sul parquet i tantissimi piccoli appassionati della palla a spicchi che da tempo mancavano in città e che tanto fanno sperare per il futuro e la crescita di questo sport meraviglioso.

Santa Marinella Basket: Amorosi, Bronzolino, Caccamo 16, Casciani 8, Del Vecchio 15, Maggi 0, Pennesi 11, Rogani 3, Spirito 13, Terenzi 3. All. Precetti, Ass. Colucci.

Esquilino Basketball: Bianchini, Bellisario 22, Bisogno 11, Cherubini 6, Loparco 3, Muzzi 5, Zamboni 2. All. Conterosito.

