Il Santa Marinella esce dal difficile campo del Capranica con un punto strameritato e porta a casa il quarto risultato utile consecutivo frutto di due vittorie e due pareggi. I tirrenici, quindi, restano all’ottavo posto in classifica e guardano con più fiducia al futuro, visto che nelle ultime tre gare non hanno subito gol. Ed è quello che a mister Fracassa interessa di più come esterna a fine gara. «È stata una partita molto combattuta – dice il tecnico a caldo - una partita maschia dove sono fioccati tanti cartellini gialli. Quindi, diciamo, che tutto sommato è stato una gara difficile. Il Capranica era ben messo in campo, ha tenuto botta, ma il Santa Marinella, secondo me, si è mostrato molto solido, un Santa Marinella attento e maturo, che non subisce gol da tre partite. Quindi, quello che può sembrare un piccolo punto, secondo me è un punto importante ottenuto in un campo difficile, contro una squadra che aveva tante motivazioni, perché c'è stato il cambio della guida tecnica. Siamo veramente soddisfatti. Adesso ritorniamo in campo per preparare la partita con la nuova Pescia Romana». La cronaca. Il Capranica, dopo quindici minuti, ha un'occasione importante quando Pagliuca, sul filo del fuorigioco, entra in area ma commette fallo sul suo avversario diretto che l’arbitro non ravvede, questi si trova tutto solo davanti a Notari e gli piazza un pallonetto che colpisce il palo. Il Santa Marinella comincia a macinare gioco e al 20’ Cerroni ci prova da fuori area, ma è bravo il portiere a sventare. Poco dopo ci prova Brutti su un'azione personale dalla sinistra, poi serve Arseni che gli ritorna la palla, mettendo l’attaccante davanti al portiere avversario che sul tiro secco compie un miracolo. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella seconda frazione i padroni di casa recriminano un calcio di rigore su Rizzo ma l’intervento del portiere Notari è secondo regolamento e giustamente l’arbitro non concede il penalty. Nella seconda parte della ripresa il Santa Marinella si getta in area avversaria e crea un paio di ottime occasioni, al 30’ con Mariani entrato al posto di Brutti, che su calcio piazzato sfiora l'incrocio dei pali. Gli ultimi minuti sono un vero e proprio assedio e i tirrenici vanno vicini al vantaggio con Cerroni e poi con Gallitano che al 94’ di testa sottomisura, si vede deviare il pallone da un difensore sulla linea di porta.

