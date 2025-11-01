CIVITAVECCHIA – Dopo venticinque anni di carriera la dottoressa Simona Ursino, già direttore sanitario, lascia la Asl Roma 4. Una notizia che circolava da giorni, confermata dalla stessa Ursino che con un post commosso ha salutato i colleghi di una vita e un'azienda in cui è cresciuta professionalmente guadagnando ogni “grado” con dedizione e professionalità. A conferma di quanto l'ex DS dell'azienda fosse stimata sono arrivati centinaia di commenti e di interazioni al messaggio affidato ai social con manifestazioni di affetto, rispetto e auguri per una nuova avventura professionale. Anche l'attuale direttrice generale della Asl Roma 4 Rosaria Marino ha voluto salutare la dottoressa Ursino con una nota: «Tutti noi desideriamo esprimerle la nostra sincera gratitudine per la dedizione, la professionalità e la competenza con cui ha svolto, nel corso degli anni, i diversi incarichi dirigenziali all’interno della nostra Azienda, anche in momenti particolarmente complessi. Desidero personalmente ringraziarla per avermi accompagnato in questi mesi nel percorso di rinnovamento avviato, condividendo con me le sue conoscenze e i suoi preziosi consigli, senza i quali tutto sarebbe stato certamente più difficile; ti augurocon sincerità ogni successo per il tuo futuro professionale e personale». Ursino ha scritto ai colleghi: «Si conclude un percorso intenso e ricco di soddisfazioni. L’affetto e la stima per chi mi ha accompagnato per tutto il cammino, o anche solo per un tratto, resteranno sempre scolpiti dentro di me. Gli anni del Covid sono stati unici: terribili, sfiancanti, ma al tempo stesso capaci di creare legami indissolubili, preziosi per il lavoro e per la vita. Volutamente non vi ho cercato uno a uno per salutarvi: chi mi conosce sa che sono di lacrima facile. Sono onorata di aver potuto lavorare e collaborare con ciascuno di voi. Grazie agli Infermieri, ai Tecnici, agli Amministrativi, ai Medici, ai Rappresentanti delle Istituzioni, che in tutti questi anni non mi hanno mai fatto sentire sola, ma parte di una squadra. Grazie anche a chi mi ha corretta, ripresa, criticata, insegnato, grazie a ognuno di voi, perché senza tutto questo io non sarei quella che sono oggi. Lascio con gratitudine e con la certezza che il lavoro fatto insieme continuerà a vivere attraverso le persone e i progetti che abbiamo condiviso. Porto con me l’esperienza e la forza di questi anni, pronta ad accogliere con entusiasmo le sfide e le opportunità che il futuro vorrà riservarmi». Ursino è stata, in questi anni, un riferimento costante: disponibile al confronto, rigorosa sul piano tecnico, puntuale nelle risposte. È stata in prima linea nel momento più difficile per l'azienda sanitaria, quello della pandemia: dall'inizio alla fine senza mai retrocedere nonostante le mille difficoltà e la paura di un nemico che non si conosceva. Nel 2022 è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica al merito, proprio per l’impegno dimostrato nella lotta al Covid. Ora approderà all’Ares 118 per un nuovo incarico di rilievo e una nuova avventura professionale fatta di sfide e riconoscimenti. Al suo posto, come direttore sanitario dell'azienda, è stata nominata la dottoressa Cristiana Bianchini con decorrenza 1° novembre 2025 e mandato fino al 31 ottobre 2028.

