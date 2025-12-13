Si gioca oggi la tredicesima giornata del girone di andata del campionato di Promozione, ed il Santa Marinella sarà impegnata questa mattina alle 11 in trasferta, contro il Grifone Calcio, squadra che viaggia al terzo posto in classifica con 19 punti. I tirrenici, invece, sono attestati in decima posizione a quattro punti dalla compagine romana. Sarà dunque una sfida vera che chiamerà in causa l’intera squadra, dopo la brutta prestazione di domenica scorsa in casa contro il fanalino di coda Urbetevere. “Veniamo da una settimana molto intensa e molto particolare, dove il pareggio di domenica in casa, ha lasciato tanto amaro in bocca – dice mister Fracassa - abbiamo chiesto scusa ai nostri tifosi per questo momento negativo perché sicuramente Santa Marinella merita delle posizioni ben più ambite di quelle in cui sta navigando adesso. Purtroppo il calcio è fatto di momenti. Noi dobbiamo essere forti, non piangerci addosso, ma reagire. Reagire ai momenti negativi e cercare soluzioni, non alibi o colpevoli. Ci servono soluzioni e le soluzioni le possiamo trovare allenandoci con una mentalità forte. La trasferta di Roma, sarà una sfida molto impegnativa con il Grifone dell'ex Simone Trincia e tra l'altro in settimana la società ha preso anche il fratello Matteo come attaccante centrale. Quindi è una squadra con molte ambizioni. Guardando in casa nostra posso dire che avremo una rimaneggiata linea difensiva, perché purtroppo Caforio è stato espulso nella partita contro l'Urbetevere e ha preso due giornate. Salterà Grifone e la gara infrasettimanale di mercoledì contro il Città di Cerveteri. Stiamo in emergenza in difesa ma a centrocampo abbiamo tutti gli effettivi. Rientra infatti Orlando, se non dal primo minuto, ma sarà pronto a scendere in campo durante la gara. Davanti ci saranno Tabarini e Cerroni, mentre Brutti ha un ginocchio dolorante quindi è difficile che farà parte della gara. Ci vuole una partita perfetta per fare risultato. Serve una prestazione di grande sacrificio e di spirito di squadra, quindi serve il miglior Santa Marinella della stagione per vincere e noi ce la metteremo tutta per raggiungere l’obiettivo.

