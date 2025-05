Il Santa Marinella tiene ancora accesa la fiammella dei playoff grazie al successo casalingo per 1-0 contro l’Atletico Capranica. A 90 minuti dalla fine del campionato, infatti, i tirrenici sono sempre a due lunghezze dall’Ostiantica che si è imposta in trasferta per 2-1 sul Morandi. Dunque, ci si gioca tutto domenica, quando i rossoblu saranno ospiti del Città di Cerveteri, mentre l’Ostiantica giocherà in casa con il DuepigrecoRoma. Resta difficile pensare che i lidensi possano perdere la ghiotta occasione, ma il calcio è spietato e potrebbe succedere di tutto. Nella gara con il Capranica Brutti e compagni non hanno giocato una gran prima parte della gara, troppo leziosi e poco veloci nelle ripartenze, hanno messo in difficoltà gli avversari in due occasioni, al 6’ minuto quando Buonanno se ne va in contropiede ma una volta giunto nei pressi della porta viterbese si fa raggiungere da un avversario che gli toglie la palla dal piede. All’8’ minuto è Cerroni a mancare di un soffio la deviazione vincente di testa su un cross in area di Gallitano. Nella ripresa i tirrenici tentano qualcosa in più ma arrivano raramente nei pressi della porta del Capranica. Dopo una serie insistente di attacchi, i locali trovano il vantaggio grazie ad una fuga sulla destra del giovane 19enne Alessi, giunto sul fondo mette un rasoterra in area dove Trincia devia in rete.

LE PAROLE DEL TECNICO FRACASSA. «Ci tenevamo a salutare i nostri tifosi con un successo - commenta mister Fracassa - abbiamo vinto uno a zero con un gol di Simone Trincia realizzato verso fine gara. Diciamo che è stata una partita con un primo tempo contratto, anche per l'infortunio di Cerroni dopo otto minuti che ha scombussolato tutti i piani. Nel secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione e quando è entrato Alessi, un classe 2006 nel tridente di attacco, oltre ad aver fatto una grande partita, ha concesso l'assist per il gol di Trincia. Sono contento questi ragazzi che cerchiamo di valorizzare e adesso bisogna prepararsi bene per la gara di domenica che è l'ultima di campionato contro il Città di Cerveteri, sperando che succeda qualcosa dagli altri campi, per ottenere un posto nei playoff. Ce la metteremo tutta fino all'ultimo minuto. Questo è lo spirito che deve avere una squadra per il giusto finale di stagione».

